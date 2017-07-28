Неизвестные пытались ослепить пилота самолета, летевшего в Баку
2017-07-28 13:55 | www.oxu.az | 6
Около аэропорта Казань неизвестные в ночь на 28 июля попытались ослепить пилота Boeing-752, летевшего в Азербайджан, лазерной указкой.
Как передает Oxu.Az, об этом инциденте сообщил источник ProKazan.ru.
«Инцидент случился около села Нармонка около полуночи, на борту самолета, вылетевшего в Баку, находились 166 пассажиров и 9 членов экипажа», - говорится на сайте.
В результате инцидента никто не пострадал, лайнер благополучно прибыл в столицу Азербайджана.
A.M.