Неизвестные пытались ослепить пилота самолета, летевшего в Баку

2017-07-28 13:55 | www.oxu.az | 6

Около аэропорта Казань неизвестные в ночь на 28 июля попытались ослепить пилота Boeing-752, летевшего в Азербайджан, лазерной указкой.

Как передает Oxu.Az, об этом инциденте сообщил источник ProKazan.ru.

«Инцидент случился около села Нармонка около полуночи, на борту самолета, вылетевшего в Баку, находились 166 пассажиров и 9 членов экипажа», - говорится на сайте.

В результате инцидента никто не пострадал, лайнер благополучно прибыл в столицу Азербайджана.

A.M.