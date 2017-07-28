На свадьбе в Ширване жениха ужалил скорпион

2017-07-28 14:00 | www.oxu.az | 3

На свадьбе в Ширване жениха ужалил скорпион.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, незаурядное происшествие произошло на свадьбе в одном из домов торжеств в Ширване.

Состояние жениха жителя Ширвана Дадашева Эльчина Эйваз оглу (1990 г.р.) ухудшилось после того, как его ужалил скорпион.

Э.Дадашева доставили в городскую больницу, в отдел реанимации. Через некоторое время он был выписан.

В тот же день другого жителя Ширвана Азаева Натига Микаил оглу (1979 г.р.) также ужалил скорпион. После оказания ему помощи в реанимации той же больницы пострадавшего выписали домой.

A.M.