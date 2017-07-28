Владимир Путин одобрил заявление МИД РФ, принятое в ответ на введение США санкций

2017-07-28 13:53 | www.trend.az | 4

Президент России Владимир Путин одобрил заявление МИД РФ, принятое в ответ на введение США антироссийских санкций, передает ТАСС.

"Конечно, подобные меры невозможны без санкционирования президентом", - заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

При этом на просьбу журналистов пояснить, почему ответ РФ на антироссийские санкции появился до подписания закона Трампом, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил: "Потому, что в данном случае большее значение, наверное, представляет та форма, в которой [закон] вышел уже после Сената". "Технологически эта форма уже представляется почти окончательной", - отметил представитель Кремля.

Он напомнил, что в заявлениях Белого дома "вообще речь шла о возможном ужесточении [санкций], поэтому сути дела это не меняет".

В то же время Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока ничего не будет добавлять к заявлению МИД РФ, связанному с принятием в США нового закона об антироссийских санкциях.

"По всем санкционным и контрсанкционным делам было заявление МИД, там все изложено, мне нечего добавить. Соответственно, добавлять я не буду", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он призвал внимательно ознакомиться с текстом документа и обратил внимание на то, что "это связано с принятием нового закона о санкциях". "В заявлении МИДа об этом говориться", - напомнил представитель Кремля.