Самолеты «Супер Мушак» сыграют важную роль в совершенствовании навыков военных пилотов Азербайджана - минобороны

2017-07-28 14:01 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Самолеты «Супер Мушак» сыграют важную роль в совершенствовании боевых навыков военных пилотов Азербайджана. Об этом министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов сказал на встрече с послом Пакистана в стране Саидом Ханом Мохмандом, говорится в пятницу в сообщении минобороны.

В ходе встречи, на которой была особо подчеркнута важность взаимных визитов в развитии отношений между двумя странами, было отмечено, что также успешно развивается сотрудничество в военной, военно-технической сферах и в области военного образования. Подчеркнув, что военные связи отвечают интересам обеих стран, стороны сочли важным активизировать усилия в этом направлении. Высоко оценив проекты, реализуемые в рамках военно-технического сотрудничества, стороны отметили важную роль закупленных в Пакистане самолетов «Супер Мушак» в усовершенствовании боевых навыков военных пилотов Азербайджана.

Затем посол представил министру обороны Азербайджана завершившего свою деятельность в стране военного атташе полковника Сейеда Имрана Али и нового военного атташе полковника Надема Ягуба Чаудри.

Генерал-полковник Закир Гасанов выразил благодарность полковнику Сейеду Имрану Али за усилия, приложенные в сфере расширения связей между странами за период пребывания в Азербайджане, пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Поздравив нового военного атташе с началом миссии в Азербайджане, министр пожелал ему успехов в деятельности в сфере развития связей между вооруженными силами обеих стран.

Отметим, что Азербайджан приобрел у Пакистана 10 учебно-тренировочных самолетов Super Mushshak. В церемонии подписания соглашения о приобретении самолетов приняли участие маршал авиации Пакистана Аршад Малик и командующий ВВС Азербайджана генерал-лейтенант Рамиз Тахиров.

Самолеты подобного типа уже используются в Турции, Нигерии, Катаре, Саудовской Аравии, Омане, Иране и ЮАР.

(Текст: Кямаля Сеидова)