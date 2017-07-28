"Люблю Баку, поэтому приехал с семьей" – участник фестиваля "ЖАРА" Олег Газманов (ФОТО)

2017-07-28 14:16 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - С 27 по 30 июля на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze проходит музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017", сообщает Trend Life.

Одним из участников "ЖАРЫ-2017" является народный артист России, популярный певец, композитор и поэт Олег Газманов, который в беседе с корреспондентом Trend Life рассказал, что фестиваль в Баку оправдал все ожидания.

"Фестиваль – грандиозный, здесь я представляю новую композицию. Для каждого артиста новая песня - как рождение ребенка. И я доверил свое "дитя" фестивалю "ЖАРА", - сказал музыкант.

Артист особо подчеркнул, что очень любит город Баку, и поэтому приехал сюда с семьей – супругой Мариной и дочерью Марианной.

"Баку меняется с каждым днем – это современный город, где очень трепетно и с заботой относятся к истории, здесь сохраняют и берегут традиции", - добавил Газманов.

В фестивале "ЖАРА-2017" принимают участие более 80 известных артистов и талантливых исполнителей. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Ведущие концертов - Яна Чурикова, Андрей Малахов и Максим Галкин. Ведущие красной дорожки - Слава Никитин и Юлия Лысенко.

Первый день фестиваля ознаменовался гала-концертом звезд российской, грузинской, украинской и азербайджанской эстрады. Сегодня, 28 июля, состоится юбилейный концерт Софии Ротару, 29 июля пройдет творческий вечер Аллы Пугачёвой, а 30 июля – юбилейный вечер Григория Лепса.

(Авторы: Вугар Иманов, Джани Бабаева)