Казахстан и Румыния обсудили двустороннее сотрудничество

2017-07-28 14:19 | www.trend.az | 4

Министры иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманова и Румынии Теодор-Виорел Мелешкану "сверили часы" и подвели итоги 25-летнего сотрудничества двух стран, передает корреспондент МИА "Казинформ".

"Мы обсудили широкий спектр вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества, определили перспективы взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Рассмотрели пути углубления сотрудничества в области эффективного использования имеющегося транзитно-транспортного потенциала наших стран", - сообщил журналистам Кайрат Абдрахманов.

По его словам, в настоящее время приоритеты торгово-экономических отношений двух стран лежат, в основном, в энергетической сфере. Однако, страны рассчитывают на расширение статей торговли и их диверсификацию. Казахстан, как отметил министр, выражает заинтересованность в участии румынского бизнеса в программе модернизации экономики нашей страны.

"С румынским коллегой мы договорились развивать культурно-образовательный обмен: увеличивать количество студентов, проводить визиты представителей академических кругов и деятелей культуры", - сообщил глава МИД РК.

Министр отметил, что Казахстан уделяет приоритетное значение развитию отношениям с Румынией, которую рассматривает как важного партнера в Восточной Европе и на Балканах. "В свою очередь, мы благодарим Румынию за готовность продвижения интересов Казахстана в Европе", - добавил он.

В свою очередь, министр Теодор-Виорел Мелешкану подчеркнул, что разделяет оценку своего коллеги о плодотворности проведенных переговорах по вопросам двусторонней повестки дня в политическом и экономическом контексте, культурной связи.

"Я рад, что мой визит принес конкретные результаты. Мы подписали двусторонний документ - совместное заявление по случаю 25-летия установления дипломатических отношений и сегодня мы подпишем соглашение о сотрудничестве между Торговой палатой Румынии и Национальной палатой предпринимателей «Атамекен». Казахстан - самый важный партнер Румынии в Центральной Азии", - сообщил глава МИД Румынии.

Напомним также, в рамках международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 сегодня проходит празднование национального дня Румынии.

На сцене национального дня выступают специальный гость, король флейты, музыкант, художник, поэт, обладатель звания Рыцаря Франции, Бельгии и Люксембурга - Георге Замфир. Самый знаменитый пан-флейтист в мире, более 50 лет выступающий на сценах мира, лучший и непревзойденный исполнитель на флейте Пана подарит зрителям незабываемые впечатления. Также гостей выставки своим выступлением порадует Ассоциация Румынской Культуры «Дакия». Артисты исполнят румынские народные танцы.

После культурной программы планируется экскурсия по павильону Румынии.