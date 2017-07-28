Азербайджан на высоком уровне проводит международные соревнования - норвежский спортсмен (ФОТО)

2017-07-28 14:28 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджан на высоком уровне проводит международные соревнования, сказал в пятницу Trend норвежский спортсмен Паал Эмбре (Paal Hembre), участвующий в чемпионате Европы по стрельбе, проводимом в Баку.

Он сказал, что уже в третий раз приезжает в Азербайджан. «До этого участвовал в первых Европейских играх и Кубке мира по стрельбе, который был проведен в Габале. Азербайджан на высоком уровне проводит каждое мероприятие, и на этом соревновании для участников тоже созданы все условия», - сказал он.

Норвежский спортсмен отметил, что ему очень нравится Азербайджан - живописная природа, прекрасная инфраструктура и гостеприимный народ.

Отметим, что сегодня на чемпионате Европы по стрельбе, проходящем в Баку, в борьбу вступили семь азербайджанских спортсменов.

В индивидуальных выступлениях Азербайджан представят Назрин Саламзаде (винтовка, 10 метров), Лейла Мирзазаде (пистолет) и Зарифа Кязымова (пистолет, 25 метров), а в групповых выступлениях - Али Гусейнли, Айдан Джамалова, Тамер Мамедов и Шафаг Амрахова.

Чемпионат Европы по стрельбе стартовал в Баку 22 июля и продлится до третьего августа.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)