Россия начала отвечать на санкции США

2017-07-28 14:36 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА со ссылкой на «РИА Новости», с 1 августа приостанавливается использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

Кроме того, официальная Москва предложила США сократить до сентября месяца число сотрудников дипмиссий США в России. Так, Вашингтону предписали оставить в России 455 сотрудников посольства и консульств - столько же российских дипломатов находятся в США. «В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ. Это еще раз подтверждает крайнюю агрессивность Соединенных Штатов в международных делах. Прикрываясь своей «исключительностью», США высокомерно игнорируют позиции и интересы других государств», - говорится в заявлении МИД.