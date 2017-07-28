Азербайджанцы терроризировали своих соотечественников в Молдове

2017-07-28 14:32 | www.oxu.az | 5

Большинство бизнесменов из Азербайджана, которые проживают в Молдове, подвергаются шантажу и пыткам со стороны своих же соотечественников. Группа лиц, подозреваемых в совершении подобных преступлений, была задержана после того, как один из предпринимателей, проживающий в Бельцах, обратился в местную полицию.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, по данным Генпрокуратуры Молдовы, задержанные, угрожая бизнесмену, вымогали у него деньги, а также требовали от него переписать имущество на их имя.

Между тем другого бизнесмена из села Хэснэшений Ной Дрокиевского района, злоумышленники вывезли в лес, подвергнув там пыткам. Также и у него вымогали они 17 с половиной тысяч евро, обещая в случае неуплаты расправиться с членами его семьи.

По делу задержаны были пять человек, причем все – граждане Азербайджана. При обысках, произведенных у них дома, выявлены были оружие, боеприпасы, а также видеофайлы с записями пыток.

Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы.

Н.О.