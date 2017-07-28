Кыргызстан ратифицировал соглашение с Казахстаном о тарифах на железнодорожный транспорт

2017-07-28 14:32 | www.trend.az | 7

Президент Алмазбек Атамбаев подписал закон «О ратификации Соглашения между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан о применении порядка регулирования доступа к услугам железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики», передает КНИА «Кабар». Соглашение было подписано в Санкт-Петербурге 26 декабря 2016 года.

Согласно документу, взаимное обеспечение доступа к услугам железнодорожного транспорта и инфраструктуры для казахстанских и кыргызских потребителей применяется на равных условиях. Кроме того, будет обеспечен равный доступ железнодорожных перевозчиков к объектам инфраструктуры.

Как ожидается, применение унифицированных тарифов, в первую очередь, обеспечит увеличение объемов перевозок путем создания благоприятных тарифных условий.

«Целями и задачами соглашения являются улучшение железнодорожного сообщения и увеличение объемов международных грузовых перевозок между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан, а также создание благоприятных условий для международных перевозок в рамках Евразийского экономического союза», - говорится в законе.

Соглашение предусматривает досрочное применение порядка регулирования доступа к услугам железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики, в том числе унифицированного тарифа при перевозке грузов железнодорожным транспортом по территории Казахстан в/из Кыргызстана.

Применение унифицированного тарифа по территории Казахстана в отношении грузов, перевозимых в/из Кыргызстана, значительно дешевле транзитного тарифа, который ранее применялся Казахстаном в отношении этих грузов.