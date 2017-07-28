Катар призвал ООН помочь в урегулировании кризиса в Персидском заливе

2017-07-28 14:34 | www.trend.az | 5

Глава МИД Катара Мохаммад бен Абдуррахман Аль Тани призвал ООН помочь урегулировать кризис в Персидском заливе, обвинив страны "арабской четверки" — инициаторов блокады Дохи — в нарушении международного права, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Аль-Джазира".

По мнению министра, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет демонстрируют упрямство и не предпринимают шагов к урегулированию кризиса. "Совет безопасности, Генеральная ассамблея и все механизмы ООН должны сыграть роль", — заявил министр журналистам после обсуждения ситуации с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Постпред Китая при ООН Лю Цзеи, в свою очередь, заявил журналистам, что Совбез займется данной проблемой при наличии официального запроса.

5 июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии о разрыве отношений с Катаром также объявили власти восточной Ливии, Йемена, Мальдив и Маврикия.