Стало известно число случаев змеиных укусов в Азербайджане за июль

2017-07-28 14:42 | www.apa.az | 5

Стало известно число случаев укусов змей, скорпионов и каракуртов в Азербайджане за июль.

Заведующий отделом Токсикологии клинического медицинского центра, главный токсиколог Азер Максудов сказал АПА, что в июле 17 человек обратились в центр со змеиным укусом.

По его словам, 9 их них были госпитализированы: «Состояние одного из них было тяжелое, остальные – средней тяжести. Обращения были в основном из Хазарского, Гарадагского, Шамахинского, Товузского, Евлахского районов. Случаев со смертельных исходом не зарегистрировано. С начала летнего сезона поступило около 30 обращений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года роста числа случаев змеиного укуса не наблюдается».

А.Максудов добавил, что в июле в 3 человек ужалил скорпион, 2 человек укусил каракурт.