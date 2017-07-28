В Турции прокурдскому депутату грозит 23 года тюрьмы

2017-07-28 14:41 | www.oxu.az | 7

Для депутата от Демократической партии народов Эртугрула Кюркчю, которому по результатам специального расследования вменены обвинения по трем статьям, запросили 23 года тюрьмы.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает информационное агентство Anadolu.

Депутат обвиняется в «причастности к террористической организации», в «пропаганде терроризма» и в «разжигании межнациональной розни».

Напомним, что в мае 2016 года турецкий парламент одобрил законопроект, предусматривающий снятие неприкосновенности его депутатов. Закон был подписан президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Н.О.