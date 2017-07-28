Армения играет в игры за спиной Москвы, а Баку это не НАТО

2017-07-28 14:44 | www.trend.az | 5

Эльмира Таривердиева

Европейские эксперты задаются вопросом, какие сигналы посылает Москве участие Армении и неучастие Азербайджана в учениях НАТО, которые состоятся этим летом и осенью.

«На следующей неделе в Грузии начнутся военные учения НАТО, в которых примут участие военнослужащие Соединенных Штатов, Германии, Турции, Украины и Армении. Но в них не будут участвовать военнослужащие Азербайджана», - пишет аналитик издания Euronews Джошуа Кучера.

Азербайджан также не участвовал в недавно завершившихся учениях НАТО в Румынии, хотя за последние годы принимал участие в ряде предыдущих учений. Между тем Армения впервые приняла участие в этих учениях под названием Sabre Guardian, отмечает аналитик.

Надо отметить, что учения НАТО, которые проходили в Румынии с 11 по 20 июля, стали самыми крупными из прошедших в 2017 году.

То, что Армения играет в игры с НАТО за спиной Москвы, стало очевидно как раз после учений в Румынии, которые очень негативно восприняла Москва, считающая проведение таких крупных учений намеренной попыткой повлиять на геополитический расклад в регионе. И участие в этих учениях главного союзника на Южном Кавказе не могло порадовать Кремль.

Еще больше должно было озадачить Москву то, что неясно в каком качестве Армения принимала участие в этих учениях - ни организаторы учений, ни Армения не озвучили никаких подробностей об этом.

Правда, в начале года президент Серж Саргсян заранее объяснился по этому поводу.

«Без сомнения, ОДКБ и НАТО преследуют разные цели, но ... наша практика показывает, что страна может найти пути для сотрудничества в разных форматах для обеспечения своей национальной безопасности», - сказал Саргсян.

Однако заигрывания с Западом все равно не могут не сказаться на отношениях России и Армении, особенно учитывая плотное расписание армянских ВС: в первой декаде августа в Грузии стартуют учения НАТО под названием Noble Рartner, на которые приглашен вице-президент США Майкл Пенс и куда Армения также отправит свой военный контингент. А в сентябре в Германии начинаются учения Combined Resolve IX, в которых будут участвовать 112 военнослужащих из Армении.

Такое странное для союзника России поведение можно объяснить желанием Еревана усидеть на двух стульях сразу, а учитывая, что в сентябре будет подписано новое соглашение о сотрудничестве Армении с ЕС, еще и желанием понравиться Западу и намекнуть на некую независимость от России.

Что же касается Азербайджана, то в отличие от Армении, он с НАТО не флиртует, а серьезно сотрудничает. В прошлом месяце министр обороны Азербайджана Закир Гасанов посетил Брюссель, чтобы обсудить участие страны в миссии НАТО в Афганистане, а в мае азербайджанская делегация отправилась в Брюссель для обсуждения будущего сотрудничества.

Являясь ключевым компонентом Северной распределительной сети НАТО, Азербайджан обеспечивает безопасный маршрут для 40 процентов поддерживаемых НАТО Международных сил содействия безопасности (ISAF) в Афганистане.

И для успешного сотрудничества в борьбе с терроризмом вовсе не обязательно участвовать во всех учениях НАТО, достаточно честно делать свое дело, и что важно, сохранять политику баланса, в частности, в вопросах военного сотрудничества.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend