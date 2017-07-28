Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 9%

2017-07-28 14:48 | www.trend.az | 5

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 9% годовых, передает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз регулятора.

Совет директоров отмечает, что инфляция остается вблизи целевого уровня, а восстановление экономической активности продолжается. При этом краткосрочные и среднесрочные инфляционные риски сохраняются.

Как отмечается в сообщении, временно приостановилось снижение инфляционных ожиданий, что было предсказуемой реакцией на динамику цен ряда товаров и услуг. Для поддержания инфляции вблизи целевого значения 4% Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики.