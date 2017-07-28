Посол Азербайджана ознакомился с работами на грузинском участке железной дороги БТК

2017-07-28 14:56 | www.apa.az | 5

С целью ознакомления с работами, проведенными на грузинском участке железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов и заместитель председателя ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Заман Новрузов посетили район Цалка и регион Джавахетия (районы Ниноцминда и Ахалкалаки).

Как сообщили АПА в посольстве Азербайджана в Грузии, в рамках визита были осмотрены станции Цалка, Топаравани, Карцахи, расположенные на участке Марабда-Ахалкалаки-Карцахи-граница Турции.

Кроме того, Д.Гасанов и З.Новрузов ознакомились с работами, проводимыми в туннеле протяженностью 4 200 метров, расположенном в комплексе станции Ахалкалаки и Грузия-граница Турции.