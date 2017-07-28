Образцовый поступок от азербайджанских полицейских – ФОТО

2017-07-28 14:51 | www.oxu.az | 7

Гражданин Польши Себастьян Гмерек на своей странице выложил фотографии вместе с азербайджанскими полицейскими.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Спутник Азербайджан, житель Познани Себастьян Гмерек 23 июля прибыл в страну в качестве туриста.

25-летний турист находился в селе Хафтасиаб Исмаиллинского района, когда на него напали пастушьи овчарки. По счастливой случайности рядом оказались участковые полицейские — сотрудники управления полиции данного района Махир Нуралиев и Ниджат Османов. Они подоспели на крики о помощи.

«С азербайджанской полицией! С Махирем и Ниджадем! Большое спасибо за помощь после нападения собак!», — написал Гмерек в своем статусе.

Спасенного туриста доставили в центральную районную больницу. В настоящее время Гмерек чувствует себя хорошо, но пока находится на стационарном лечении.

Э.А.

