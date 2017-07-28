Ноутбук журналиста упал на голову сенатору – ВИДЕО

2017-07-28 15:00 | www.oxu.az | 5

Сенатору-республиканцу Тиму Скотту во время дебатов по вопросу отмены программы медицинского страхования Obamacare в Сенате упал на голову ноутбук журналиста.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, на записи видно как Скотт, сидящий рядом с сенатором Беном Сассом, подскакивает после того, как с находящейся над ним журналистской ложи падает ноутбук. Каких-либо травм он не получил, и через несколько секунд он, уже улыбаясь, садится обратно на место.

Издание отмечает, что виновницей случившегося стала сотрудница издания Independent Journal Review Хэйли Берд, которая уже принесла свои извинения сенатору в Twitter. «Я случайно уронила ноутбук: день ведь был долгим. Сенаторы Тим Скотт и Бен Сасс, прошу у вас прощения. Это не было нападением, я уверяю вас», - написала она.

A.M.

