София Ротару: "Жду с нетерпением встречи!"

2017-07-28 14:59 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 28 июля, в рамках международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2017" состоится юбилейный концерт народной артистки СССР, известной певицы Софии Ротару, сообщает Trend Life.

"Уже сегодня! Жду с нетерпением встречи с вами!" - обратилась Ротару к поклонникам в Instagram.

Напомним, что София Ротару приехала в Баку вместе с сыном, невесткой и внучкой.

С 27 по 30 июля в Баку на одном из красивейших курортов Sea Breeze на берегу Каспийского моря во второй раз проходит Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА". В фестивале "ЖАРА-2017" принимают участие более 80 известных артистов и талантливых исполнителей. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Ведущие концертов - Яна Чурикова, Андрей Малахов и Максим Галкин. Ведущие красной дорожки - Слава Никитин и Юлия Лысенко.

Первый день фестиваля ознаменовался гала-концертом звезд российской, грузинской, украинской и азербайджанской эстрады. Сегодня, 28 июля, состоится юбилейный концерт Софии Ротару, 29 июля пройдет творческий вечер Аллы Пугачёвой, а 30 июля – юбилейный вечер Григория Лепса.

(Автор: Джани Бабаева)