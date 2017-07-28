Беларусь и Турция будут сотрудничать в сферах водных ресурсов и метеорологии

2017-07-28 15:07 | www.trend.az | 6

Беларусь и Турция подписали декларации о намерениях сотрудничества в сферах водных ресурсов и метеорологии. Такая информация размещена на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, передает Белта.

Документы подписали заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Сергей Хрущев и министр лесного хозяйства и водных ресурсов Турции Вейсель Эроглу.

Декларация о намерениях сотрудничества в сфере водных ресурсов предусматривает взаимодействие в изучении влияния изменения климата на водные ресурсы, в разработке и функционировании систем мониторинга вод, управления качеством воды, использовании новейших технологий ее очистки.

В соответствии с декларацией о намерениях сотрудничества в сфере метеорологии страны будут взаимодействовать в таких областях, как спутниковая и радиолокационная метеорология, применение численного прогнозирования погоды, установка, техобслуживание и эксплуатация метеорологических систем наблюдения.

"Реализация этих документов позволит изучить опыт Турции для последующего использования соответствующих передовых технологий и знаний в Беларуси", - говорится в сообщении.

Декларации были заключены в ходе 9-го заседания белорусско-турецкой совместной межправительственной экономической комиссии.