В Баку протестуют известные спортсмены – ФОТО

2017-07-28 15:13 | www.oxu.az | 8

Сегодня в Баку борцы, среди которых есть и чемпионы мира, провели акцию протеста.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на AZXEBER.COM, протестующие собрались перед зданием Федерации борьбы.

Борцы жаловались на невыплату зарплаты и плохие условия.

Чемпион мира Расул Чунаев рассказал, что уже 15 месяцев не получает зарплату, и хотя до чемпионата мира осталось 3 месяца, он не может готовиться из-за отсутствия условий:

«Наше дело – выходить и бороться. От нас ждут победы. А как нам побеждать в таких условиях? Мы уже 15 месяцев не получаем зарплату. Недавно я получил травму, ждал, что меня прооперируют. Не прооперировали. Я сам на свои средства сделал операцию в Турции».

Известный спортсмен Гаджи Алиев также пожаловался на плохие условия:

«Сегодня мы были вынуждены выйти сюда. Некоторые спортсмены устраиваются на мойку, так как не могут получить зарплату. Вернувшиеся из Рио ребята до сих пор не получили премию. У нас нет не врачебного осмотра, нет нормальных залов».

Среди протестующих был и олимпийский чемпион Тогрул Аскеров, который недавно получил предложение перейти в сборную Туркмении. Т.Аскеров пожаловался на руководство федерации из-за невыплаты зарплаты.

Отметим, что главой Федерации борьбы является министр налогов Фазиль Мамедов.

Э.Ш.

