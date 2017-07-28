Азербайджан и Перу обозначили перспективные сферы сотрудничества (ФОТО)

2017-07-28 15:14 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Перу обозначили перспективные сферы сотрудничества, среди которых энергетика, сельское хозяйство, взаимные инвестиции, туризм и гуманитарная сфера. Вопросы сотрудничества в этих сферах обсудили глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров и временно поверенный в делах Перу Азербайджане Луис Чанг Болдрини.

На встрече стороны также отметили необходимость расширения договорно-правовой базы, проведения политических консультаций на уровне внещнеполитических ведомств дух стран. Глава МИД Азербайджана поздравил дипломата с назначением, отметил, что его деятельность внесет вклад в развитие двустороннего сотрудничества.

Дипломатическая миссия Перу в Азербайджане приступила к своей деятельности в июне.

(Автор: Себа Агаева)