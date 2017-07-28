Ограбивший банк американец голым разбросал деньги на улице – ВИДЕО

2017-07-28 15:26 | www.oxu.az | 5

Вынести грабителю удалось 4,7 тысячи долларов США.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на korrespondent.net, во Флориде в США 25-летний Александр Спирбер был арестован за ограбление банка.

Молодой человек смог вынести 4,7 тысячи долларов. Издание сообщает, что Спирбер прибыл к зданию банка на автомобиле, после чего подошел к касиру и наставил на него указательный палец левой руки, заявляя, что имеет пистолет.

Работник банка, опасаясь за свою жизнь, выдал грабителю сумку с деньгами. В этой сумке также находилась капсула, которая взорвалась и окрасила одежду Спирбера и его руку.

В итоге мужчина разделся догола и побежал по улице, разбрасывая украденные деньги.

После задержания сотрудниками ФБР Спирбер признался, что желает стать комиком и подобным образом решил начать карьеру. Однако в настоящее время ему вменяется в вину ограбление банка, и в случае признания его виновным, Спирберу грозит до 10 лет лишения свободы.

С.С.

