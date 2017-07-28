Немецкая спортсменка взяла “золото” на Чемпионате Европы по стрельбе в Баку
2017-07-28 15:28 | www.trend.az | 8
БАКУ /Trend/ - Немецкая спортсменка Моника Карш завоевала “золото” по пулевой стрельбе на Чемпионате Европы по стрельбе в Баку.
В финале Карш набрала 39 баллов.
На втором месте с серебряной медалью оказалась польская спортсменка Клаудия Брес, набравшая 33 балла. “Бронзу” получила болгарка Мария Гроздева - 29 баллов.
Отметим, что сегодня на чемпионате Европы по стрельбе, проходящем в Баку, в борьбу вступили азербайджанские спортсмены.
В индивидуальных выступлениях Азербайджан представят Назрин Саламзаде (винтовка, 10 метров), Лейла Мирзазаде (пистолет) и Зарифа Кязымова (пистолет, 25 метров), а в групповых выступлениях - Али Гусейнли, Айдан Джамалова, Тамер Мамедов и Шафаг Амрахова.
Чемпионат Европы по стрельбе стартовал в Баку 22 июля и продлится до третьего августа.
(Автор: Азад Гасанли)
Твиттер: @AzadHasanli