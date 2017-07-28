Мамедъяров встретился с временным поверенным в делах Перу

2017-07-28 15:33 | www.apa.az | 8

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с временным поверенным в делах Перу в нашей стране Луисом Чангом Болдрини.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, Э. Мамедъяров поздравил Луиса Чанга Болдрини с началом деятельности в качестве временного поверенного, довел до его сведения, что открытие посольства Перу в Азербайджане и диппредставительств Азербайджана в Перу придадут серьезный импульс развитию двустороннего сотрудничества.

Луис Чанг Болдрини сказал, что в период своей деятельности он не пожалеет сил для развития связей между двумя странами.

На встрече была подчеркнута важность расширения договорно-правовой базы, проведения политических консультаций на уровне МИД дух стран. Также в ходе встречи было отмечено, что для сотрудничества между двумя странами в сферах сельского хозяйства, энергетики, взаимных инвестиций, туризма и культуры и образования имеются широкие возможности.