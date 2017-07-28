Журналистка провела прямой эфир с пауком на плече – ВИДЕО

2017-07-28 15:34 | www.oxu.az | 6

25 июля Шэннон Мюррей (ShannonMurray) провела репортаж о протестах в аэропорту Далласа для местного отделения телеканала Fox. Пока журналистка находилась в кадре, по её левой руке начал спускаться крупный паук.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет агентство Сегодня.

Многие зрители сразу же заметили паука и забеспокоились за Мюррей, но она проявила профессионализм до самого конца. Ведущие Fox показали паука на плече в деталях и удивились выдержке коллеги.

«Для тех, кто спрашивает: да, я это чувствовала», – рассказала журналистка после эфира.

Есть и другая причина невозмутимого поведения: Мюррей понятия не имела, что по ней ползет паук. Корреспондентка узнала, что именно вызывало неприятные ощущения, только от читателей в Фейсбуке.

Н.О.