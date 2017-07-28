Спортсменка из Дании: Азербайджан организует международные соревнования без всяких проблем (ФОТО)

2017-07-28 15:31 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджан создает все условия для спортсменов, без всяких проблем организуя международные соревнования, сказала в пятницу Trend представитель команды из Дании Линда Андешон, участвующая в чемпионате Европы по стрельбе в Баку.

Линда Андешон отметила, что была в Азербайджане и на первых Европейских играх: «Впервые я приехала в Азербайджан во время Европейских игр. Эти Игры тоже были организованы на очень высоком уровне. И этот чемпионат тоже организован очень хорошо».

Спортсменка добавила, что ей очень нравится находиться в Азербайджане, подчеркнула, что Баку – очень красивый город и здесь очень приветливые и добрые люди.

Отметим, что на Чемпионате Европы по стрельбе, проходящем в Азербайджане, к борьбе приступило семь азербайджанских спортсменов.

В индивидуальных выступлениях Азербайджан сегодня представят Назрин Саламзаде (винтовка, 10 метров), Лейла Мирзазаде (пистолет) и Зарифа Кязымова (пистолет, 25 метров), а в групповых выступлениях - Али Гусейнли, Айдан Джамалова, Тамер Мамедов и Шафаг Амрахова.

Чемпионат Европы по стрельбе стартовал в Баку 22 июля и продлится до третьего августа.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)