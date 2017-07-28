Цены на нефть перешли к росту

2017-07-28 15:34 | www.trend.az | 9

Мировые цены на нефть слабо растут в пятницу днем перед публикацией статистики Baker Hughes, a GE Company (BHGE) по числу буровых установок в США, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 15.07 стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,33% — до 51,66 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,08%, до 49,08 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов стоимость нефти обеих марок незначительно снижалась.

Трейдеры продолжают ожидать выхода статистики по буровым установкам в США от BHGE позднее в пятницу. По итогам предыдущей рабочей недели число буровых установок в США снизилось на две штуки, или на 0,21%, до 950 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло на 488 штук, или в 2,06 раза.

При этом на рынке сохраняется оптимизм после публикации данных по запасам в США в среду. По сообщению минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 21 июля, снизились на 7,2 миллиона баррелей, или на 1,5% — до 483,4 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения только на 0,61%, или на 2,98 миллиона баррелей.

Согласно сообщению, добыча сырья в США за неделю также снизилась — на 0,2%, или на 19 тысяч баррелей в сутки, до 9,41 миллиона баррелей в сутки. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 1,7 миллиона баррелей, составив 55,8 миллиона баррелей.