БГУ приостановил набор по одной из специальностей

2017-07-28 15:58 | www.oxu.az | 5

В этом году набор студентов на теологический факультет Бакинского государственного университета (БГУ) не приостановлен.

Как передает Oxu.Az, об этом Report заявили в отделе прессы и информации БГУ.

Было отмечено, что набор на соответствующие специальности на степень бакалавра и магистра на факультете продолжается.

Как стало известно Report, в 2017/2018 учебном году на специальность Религиоведение факультета теологии БГУ не выделено плановых мест на степень бакалавра. Однако прием по степени магистра на названную специальность будет проводиться.

A.M.

