Уровень распространения вирусов гепатита в Азербайджане остается на среднем уровне - минздрав

2017-07-28 15:55 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане снизился уровень распространения гепатита «В», в свою очередь уровень распространения гепатита «С» остался неизменным. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил председатель Комиссии по профилактике, диагностике и организации лечения вирусов гепатита «B» и «C» министерства здравоохранения Мурад Мамедов.

В ходе анализа крови во время переливания крови в Азербайджане уровень распространения вирусов гепатита «В» среди лиц добровольно сдающих кровь составил 2%, гепатита «C» - 1,95%.

По словам Мамедова, в настоящее время эпидемиологическая ситуация в этой области уже 10 лет как остается неизменной. Уровень распространения вируса гепатита в стране находится на среднем уровне.

Председатель Комиссии отметил, что, как правило, гепатит «В» передается половым путем, и при повторном использовании препаратов в стоматологии. «Гепатит «С» практически не передается половым путем. Обычно эти вирусы передаются или во время переливания крови, или при повторном использовании препаратов. «Контролировать гепатит «В» можно, но гепатит «С» контролировать сложно. У гепатита «С» последствий больше, и каждый год от него в мире умирают 500 тысяч человек», - отметил Мамедов.

В Азербайджане среди сдавших добровольно кровь при переливании крови уровень распространения вирусов по гепатиту «В» составил 2%, по гепатиту «C» - 1,95%, сказал в заключение председатель Комиссии.

(Текст: Кямаля Сеидова)