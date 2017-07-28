Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

2017-07-28 16:00 | www.trend.az | 1

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları(YEKA) ihalesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Albayrak, İnşallah haftaya açık eksiltme usulüyle yapılacak ihalede neticelenecek" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Milli Enerji ve Maden Politikası" konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere akademisyenlerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Bakan Albayrak, Milli Enerji ve Maden Politikası için "Türkiye nasıl bir resimle karşı karşıya, bu çerçevede nasıl bir fotoğrafı okuması gerektiği ve neler yapması gerektiği konusunda Bakanlık olarak çalışma başlattığımız, kafa yorduğumuz bir dönem" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ ENERJİ VE MADEN POLİTİKASI OLMAZSA OLMAZ"

Bakan Albayrak, "Türkiye çok önemli bir mesafe kat etti. Çünkü Türkiye bölgesinde gelişmekte olan pazarlara aktif siyaset üreten diplomasisiyle çok farklı bir ülke. Türkiye enerjide maalesef dışa bağımlı bir ülke. Bölgesindeki zengin ülkelere göre enerji anlamında maalesef kısır bir ülke. Geçtiğimiz yılın yıllık enerji ve maden ithalatı 55 milyar dolar. Doğalgazın oluşturduğu risk noktasında farklı bir yol izlememiz gerekiyordu. Bununla ilgili adımlar attık. Yerli ve yenilenebilir kaynaklar noktasında süreci çalıştırarak adımlar attık. 2016 yılı ilk yıl olmasına rağmen bizim için önemli ama iyi ve güzel bir yıl oldu. Fatura ortada. İki temel unsur var; Milli Enerji ve Maden Politikası olmazsa olmaz" açıklamasında bulundu.

1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPILACAK

Rüzgar YEKA ihalesini kazananı, 1 milyar doların üzerinde rüzgar tesisi yatırımı yapacak. Bu projeyle kurulacak santrallerin işletmeye girmesiyle her yıl asgari 3 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretilecek ve yaklaşık 1,1 milyon evin yıllık elektrik ihtiyacı rüzgardan karşılanacak.

Aynı zamanda, kurulacak rüzgar tesisleri sayesinde yıllık ortalama 1,5 milyon ton karbon emisyon azaltımı sağlanacak.