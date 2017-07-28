Неизвестные попытались ослепить лазером пилота самолета "Азербайджанских авиалиний"

2017-07-28 16:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В ночь на 28 июля во время осуществления авиарейса Казань-Баку неизвестные попытались ослепить лазерной указкой второго пилота пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), сообщили в пятницу Trend в авиакомпании.

Как отметили в AZAL, инцидент произошел, когда самолет поднимался в воздух из международного аэропорта Казани.

"Неизвестные попытались ослепить лазерной указкой второго пилота самолета. После инцидента экипаж самолета сразу обратился в диспетчерский пункт. Других инцидентов не было, самолет без проблем взлетел и уже приземлился в Баку", - сообщили в AZAL.

На борту самолета находились 166 пассажиров и девять членов экипажа, никто не пострадал.

(Авторы: Азад Гасанли)