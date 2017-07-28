Болгарка одержала победу на чемпионате Европы по пулевой стрельбе

2017-07-28 16:04 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - На чемпионате Европы по стрельбе, в ходе соревнования женщин по пулевой стрельбе из пистолета на дистанцию 25 метров, среди молодежи с 33 очками победу одержала болгарская спортсменка Мирослава Минчева.

Чешская спортсменка Анна Дедова (30 очков) заняла второе место, венгерка Вероника Мейджор (25 очков) стала бронзовым призером чемпионата

Отметим, что на Чемпионате Европы по стрельбе, проходящем в Азербайджане, борьбу начинают семь азербайджанских спортсменов.

В индивидуальных выступлениях Азербайджан сегодня представят Назрин Саламзаде (винтовка, 10 метров), Лейла Мирзазаде (пистолет) и Зарифа Кязымова (пистолет, 25 метров), а в групповых выступлениях - Али Гусейнли, Айдан Джамалова, Тамер Мамедов и Шафаг Амрахова.

Чемпионат Европы по стрельбе стартовал в Баку 22 июля и продлится до третьего августа.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)