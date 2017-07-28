Oграничение численности дипломатов США в РФ начнет действовать с 1 сентября

2017-07-28 16:12 | www.trend.az | 5

Первая часть ограничительных мер в отношении американских дипломатов в РФ начнет действовать с 1 сентября. Об этом сообщил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков, передает ТАСС.

"28 июля американской стороне были объявлены меры по сокращению дипломатического присутствия США в Российской федерации, а также по приостановке использования объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих посольству США. Первая часть этих мер вводится с 1 сентября", - сказал он.