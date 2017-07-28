Акулья атака в США – ВИДЕО

2017-07-28 16:25 | www.oxu.az | 7

Зубастая хищница неожиданно напала на рыбацкий катер. Запрыгнула прямо на палубу, но, к счастью для экипажа, застряла под перилами.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Вести, видео успел снять один из очевидцев.

Как уточняет телеканал «Россия 24», хищница пыталась освободиться, но лишь поранила пасть. Испуганным рыбакам еще и пришлось ей помочь. Один из них отвлекал пленницу, а второй — обвязал хвост веревкой. На ней акулу и спустили в океан.

С.С.

