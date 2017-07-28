Бесплатный Wi-Fi появился на железнодорожных вокзалах в Беларуси

2017-07-28 16:17 | www.trend.az | 5

По заказу БЖД компания МТС развернула зоны Wi-Fi на всех 19 железнодорожных вокзалах Беларуси, сообщили Белта в пресс-центре БЖД.

Совместный масштабный проект призван расширить список дополнительных сервисов для пассажиров, повысить туристическую привлекательность Беларуси. В целом в залах ожидания и холлах, а также в комнатах отдыха в Минске и Бресте установлены 103 точки доступа.

Технология тестировалась более двух недель. За это время свыше 17 тыс. человек воспользовались Wi-Fi на вокзалах. Пока активнее всего такой возможностью пользуются в Минске, Гомеле и Витебске.

Воспользоваться сервисом можно после подтверждения личности. Пользователю необходимо ввести номер мобильного телефона в специальное поле, после чего он получит СМС с паролем для входа в сеть. Авторизация действует в течение 24 часов.

Как отметили в компании МТС, проект с Белорусской железной дорогой - один из самых масштабных и знаковых для оператора.

Бесплатный Wi-Fi доступен на вокзалах в Минске, Бресте, Барановичах, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Бобруйске, Борисове, Жлобине, Калинковичах, Кричеве, Лиде, Лунинце, Молодечно, Орше, Осиповичах, Полоцке и Пинске.