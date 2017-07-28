Солист MBAND встретил день рождения на сцене фестиваля "ЖАРА" (ФОТО, ВИДЕО)

2017-07-28 16:20 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - "В Баку мы заряжаемся солнцем, наслаждаемся погодой и отдыхаем. Чувствуем себя здесь как дома. Мы безумно любим ваш город, и надеемся, что наши встречи с бакинскими поклонниками будут проходить чаще", - сообщили Trend Life участники международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2017", солисты группы MBAND - Никита Киоссе, Артём Пиндюра, Анатолий Цой.

Анатолий Цой отмечает сегодня день рождения. В ночь с 27 на 28 июля коллеги по группе поздравили именинника прямо со сцены фестиваля "ЖАРА".

"Впервые в своей жизни я встретил первую минуту дня рождения на сцене! Это не передать словами!", - прокомментировал Анатолий Цой размещенный в Instagram поздравительный видеоролик.

С 27 по 30 июля, в Баку, на одном из красивейших курортов Sea Breeze на берегу Каспийского моря, во второй раз проходит Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА". В фестивале "ЖАРА-2017" принимают участие более 80 известных артистов и талантливых исполнителей. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Ведущие концертов - Яна Чурикова, Андрей Малахов и Максим Галкин. Ведущие красной дорожки - Слава Никитин и Юлия Лысенко.

Первый день фестиваля ознаменовался гала-концертом звезд российской, грузинской, украинской и азербайджанской эстрады. Сегодня, 28 июля, состоится юбилейный концерт Софии Ротару, 29 июля пройдет творческий вечер Аллы Пугачёвой, а 30 июля – юбилейный вечер Григория Лепса.

(Автор: Джани Бабаева)