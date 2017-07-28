Американского посла вызвали в МИД России

2017-07-28 16:43 | www.oxu.az | 5

Посол США в РФ Джон Теффт был вызван в российское Министерство иностранных дел, где ему были вручены уведомительные ноты о мерах РФ в отношении американских диппредставительств.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом информирует МИД РФ.

«28 июля в МИД России был вызван посол США Теффт, которому был передан текст заявления МИД России о решениях, принятых в отношении персонала американских дипломатических представительств и их объектов, а также вручены соответствующие дипломатические уведомительные ноты», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства в пятницу.

Ранее в пятницу МИД РФ предложил американской стороне «до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США».

«Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сокращается до 455 человек», - пояснили на Смоленской площади.

«В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ», - предупредили в МИД РФ.

В заявлении также сказано, что «российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору». «Оставляем за собой право в порядке взаимности и на другие меры, которые могут затронуть интересы США», - подчеркнули в МИД России.

Н.О.