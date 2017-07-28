Азербайджан примет участие в министерской встрече ОИС по ситуации в Иерусалиме

2017-07-28 16:43 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджан примет участие в министерской встрече ОИС по ситуации в Иерусалиме.

Встреча глав МИД стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле состоится первого августа, на которой преимущественно будут обсуждаться недавние столкновения в Иерусалиме между израильтянами и палестинцами.

Азербайджан на встрече будет представлен послом по особым поручения МИД, сообщил Trend источник.

Отметим, что вечерняя мусульманская молитва у ворот Баб-эль-Асбат в Иерусалиме недавно завершилась масштабными столкновениями протестующих мусульман с израильскими стражами порядка. Собравшиеся выражали недовольство установкой металлодетекторов у входа на Храмовую гору, где находится мечеть Аль-Акса - одна из основных исламских святынь.

В ходе разгона демонстрации ранения получили десятки человек.

Позднее Израиль решил убрать со входов на иерусалимскую Храмовую гору металлоискатели, спровоцировавшие ранее масштабные протесты местной арабо-мусульманской общины.