Названо число работающих в Азербайджане иностранцев

2017-07-28 16:53 | www.oxu.az | 6

На учете в системе индивидуального учета государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при министерстве труда и социальной защиты населения находится 32919 иностранцев.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на министерство, из них 87,8% - мужчины, 12,2% - женщины.

Среди зарегистрированных в системе индивидуального учета первое место занимают граждане Турции (14799 человек), Грузии (3286 человек) и России (2108 человек). Дальше идут граждане Узбекистана (1764 человек), Индии (1476 человек), Ирана (1011 человек), Китая (927 человек), Бангладеша (871 человек), Пакистана (746 человек), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (715 человек), Украины (610 человек), Туркмении (330 человек), Филлипин (376 человек), США (264 человек), Германии (250 человек), Казахстана (264 человек) и Италии (216 человек).

Общее число зарегистрированных в системе индивидуального учета лиц на 1 июля 2017 года составило 3 млн 496 тыс. 678 человек.

Л.А.

