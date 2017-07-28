В Азербайджане реализуются различные проекты по улучшению социального положения граждан - депутат

2017-07-28 16:58 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев осуществляет различные проекты по улучшению социального положения граждан страны, несмотря на наличие проблем, связанных с территориальной целостностью Азербайджана, сказал в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Ровшан Рзаев.

По словам депутата, в стране реализованы многочисленные Государственные программы по решению социальных проблем, осуществлены большие проекты.

Он напомнил, что были приняты и реализованы три Государственные программы по социально-экономическому развитию регионов, к этим документам приняты многочисленные дополнения.

Депутат добавил, что как результат предпринимаемых мер за минувшие 14 лет уровень безработицы и нищеты в Азербайджане снизился до 5%.

Сказав, что сейчас в Азербайджане большое внимание уделяется расширению ненефтяного сектора, Ровшан Рзаев отметил, что за прошедшие годы особое внимание, также придавалось развитию человеческих ресурсов. «В этой сфере проделана очень серьезная работа, и я больше, чем уверен, что в будущем нас ожидают большие успехи», - подчеркнул депутат.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)