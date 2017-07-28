Массовая уборка зерновых началась в Беларуси

2017-07-28 17:04 | www.trend.az | 5

Массовая уборка зерновых началась в Беларуси, сообщили корреспонденту Белта в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 28 июля, зерновые и зернобобовые культуры убраны на площади 120,9 тыс. га, что составляет 5,3% запланированной площади. В нынешнем году массовая уборка началась позже по сравнению с прошлым годом.

По темпам работ традиционно лидируют южные регионы страны: в Гомельской области убрано 19% от плана, в Брестской - 10%. В Гродненской и Минской областях к уборке только приступают - зерновые в этих областях убраны чуть более чем на 1% площадей. В Могилевской и Витебской областях уборку начнут в ближайшие дни.

Всего по стране намолочено 369,6 тыс. т зерна при средней урожайности 30,6 ц/га. Самая высокая урожайность в Гродненской области - 44,1 ц/га. В Брестской области она составляет 34,5 ц/га, Минской - 30,3 ц/га, Гомельской - 27,7 ц/га.

Техническая обеспеченность сельхозорганизаций позволяет провести работы по уборке зерновых и зернобобовых культур в оптимальные агротехнические сроки.

По прогнозам ученых, урожай зерна в текущем году вырастет на 20% по сравнению с прошлым годом. По предварительным данным, в стране планируется собрать 7,2 млн т зерновых и зернобобовых (без кукурузы в амбарном весе после доработки).