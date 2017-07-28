Румыния запретила пролет самолета с Рогозиным на борту

2017-07-28 17:16 | www.oxu.az | 4

Румынские власти не дали пересечь воздушное пространство страны рейсовому пассажирскому самолету, на котором в качестве пассажира летел в Кишинев вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал посол России в Молдове Фарит Мухаметшин.

Самолет развернулся в сторону Москвы. Как заявил посол, российские власти будут решать, где он совершит посадку.

В связи с данным инцидентом была задержана посадка на самолет следующий из Кишинева в Москву.

Н.О.