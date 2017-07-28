Президент Ильхам Алиев удостоен высокой награды Боснии и Герцеговины

2017-07-28 17:12 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву присуждена Международная премия Иса-бея Исхаковича 2017 года – самая значимая награда Боснии и Герцеговины, вручаемой исключительно государственным деятелям - президентам и премьер-министрам, сообщают в пятницу боснийские СМИ.

Эту информацию подтвердил председатель Комитета Международной премии Иса-бея Исхаковича, академик Любомир Берберович, который заявил, что решение принято большинством голосов.

Данная Международная премия будет вручена Президенту Ильхаму Алиеву в ходе визита главы государства в Боснию и Герцеговину. Это будет первый визит Президента Азербайджана в эту страну с момента установления двусторонних отношений с Боснией и Герцеговиной.

По сообщению СМИ, данный визит также подтверждает крепкое двустороннее сотрудничество между двумя странами, а также дружбу между столицами двух стран - Баку и Сараево, ставшими городами- побратимами еще в 1972 году.

Эта награда носит имя выдающегося османского государственного деятеля и основателя столицы Боснии и Герцеговины Сараево Иса-бея Исхаковича.

Лауреатами этой престижной награды в разные годы становились Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Боснии и Герцеговины Алия Изетбегович, Федеральный президент Австрии Хайнц Фишер, Президент Словении Борут Пахор, Президент Македонии Георге Иванов, Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и премьер-министр Словении Ивета Радичова.

Награда состоит из уникальной каменной скульптуры, представляющей собой калейдоскоп культурного наследия народов Боснии и Герцеговины, и мемориальной доски.

Скульптуры Международной премии Иса-бея Исхаковича украшают президентские дворцы в Турции, Словении, Австрии, Словакии, Хорватии и Македонии. Данные скульптуры - своего рода мост к этим дружественным культурам, с которыми Босния и Герцеговина разделяет общие ценности.

(Автор: Елена Косолапова)