От города детства до "ЖАРЫ": Тимур Родригез в Баку (ФОТО)

2017-07-28 17:15 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - С 27 по 30 июля на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze проходит музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017", сообщает Trend Life.

Одним из участников "ЖАРЫ-2017" является шоумен, певец, актер Тимур Родригез, у которого с Баку связаны детские воспоминания.

"Фантастические ощущения, я обожаю город Баку, потому что провел здесь свое детство. Так что для меня "ЖАРА" - это больше чем просто фестиваль", - рассказал Trend Life артист.

Тимур Родригез также отметил, что, учитывая то, что фестиваль проходит на побережье Каспийского моря, где дуют ветра, самое главное для музыкантов, чтобы был хороший звук.

В фестивале "ЖАРА-2017" принимают участие более 80 известных артистов и талантливых исполнителей. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Ведущие концертов - Яна Чурикова, Андрей Малахов и Максим Галкин. Ведущие красной дорожки - Слава Никитин и Юлия Лысенко.

Первый день фестиваля ознаменовался гала-концертом звезд российской, грузинской, украинской и азербайджанской эстрады. Сегодня, 28 июля, состоится юбилейный концерт Софии Ротару, 29 июля пройдет творческий вечер Аллы Пугачёвой, а 30 июля – юбилейный вечер Григория Лепса.

(Авторы: Вугар Иманов, Джани Бабаева)