Китайцы презентовали смартфон с двумя экранами

2017-07-28 17:20 | www.oxu.az | 3

Китайцы не устают радовать людей своими изобретениями. Одним из недавних новинок является смартфон Meizu Pro 7, который может составить конкуренцию даже такому гиганту, как iPhone 7 и 7+.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, новый китайский смартфон оснащен двумя дисплеями Super AMOLED и камерами производства Sony. Второй экран расположился на задней крышке, а его размер составляет всего 2 дюйма. Он предназначен для того, чтобы показывать время, уровень заряда батареи и последние оповещения.

Устройство выйдет сразу в двух вариантах: Pro 7 и Pro 7 Plus. Оба варианта располагают 12-пиксельными камерами: одна из них снимает монохромное изображение, а вторая – цветное.

Диагональ экрана Pro 7 составит 5,2 дюйма, а диагональ экрана его брата Pro 7 Plus – 5,7 дюймов. Мини-версия смартфона обладает аккумулятором на 3000 мА*ч, версия Plus – 3500 мА*ч. Однако разработчики утверждают, что устройства придется заряжать хотя бы один раз в день, так как два экрана будут быстро разряжать батарею.

Обе версии имеют 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ – встроенной. Оба аппарата работают на оболочке Flyme, основанной на Android 7.0.

Релиз новинок намечен на 5 августа. Цена — от 430 долларов за Pro 7 и от 530 долларов за Pro 7 Plus. Когда смартфон появится за пределами Азии, не уточняется.

A.M.

