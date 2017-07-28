В Азербайджане утверждены выходные дни нового учебного года

2017-07-28 17:31 | www.oxu.az | 3

Утверждены учебные планы в общеобразовательных школах на 2017-2018 учебный год.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в связи с этим министр Микаил Джаббаров подписал приказ.

Целью подписания приказа является обеспечение организации и регулирования учебного процесса в общеобразовательных учебных заведениях. Согласно приказу, утверждены учебные планы на 2017-2018 учебный год для общеобразовательных школ, ведущих обучение на азербайджанском, русском, грузинском, лезгинском и языках малочисленных народов и «Примечания об учебных планах».

Было отмечено, что занятия в общеобразовательных школах начнутся 15 сентября и завершатся 14 июня. Первое полугодие учебного года длится с 15 сентября по 26 января, а второе – с 1 февраля по 14 июня. В течение года предусмотрены 5-дневные осенние каникулы (16-20 ноября), 5-дневные зимние каникулы (27-31 января), для начальных классов предусмотрены 5-дневные весенние каникулы (1-5 мая).

Контроль за исполнением приказа поручен замминистра Джейхуну Байрамову.

Э.А.

