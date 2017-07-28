Представители стартапов и специалисты Blockchain сошлись в центре инноваций и предпринимательства Barama (ФОТО)

2017-07-28 17:32 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Technote Media, являющийся одним из успешных стартапов центра инноваций и предпринимательства Barama ООО Azercell Telekom, организовал встречу, связанную с Blockchain, ставшей предметом широкого обсуждения за последние месяцы.

Отметим, что посредством Blockchain инициаторы выводят стартапы на ICO и с помощью криптовалют привлекают крупные финансовые ресурсы. Эта тема обсуждалась при модераторстве "Орхана Ахмеда".

На встрече также состоялся обмен мнениями вокруг таких вопросов, как влияние быстрого снижения цен криптовалют на биржах, которые в ICO, как стартапы пользуются технологией Blockchain, как глобальные стартапы привлекают средства, исчисляемые миллионами долларов посредством ICO, различия купли-продажи криптовалют и Blockchain, а также технология Blockchain, Bitcoin и Ethereum.

На мероприятии приняли участие заинтересованные лица и представители стартапов, занимающиеся и интересующиеся системой Blockchain.

Центр инноваций и предпринимательства Barama, созданный с целью поддержки предпринимательства и поддерживающий новые начинания - стартапы и проекты, действующие, в основном, в области информационных технологий, учитывая актуальность системы Blockchain в наши дни, планирует организовать новые мероприятия.

ООО Azercell Telecom - лидер в отрасли мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор ненефтяного сектора - было основано в 1996 году. Сеть компании, которая составляет 48 процентов мобильного рынка страны, охватывает 80 процентов территории страны, 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона человек выбирают службу Azercell. Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM-технологии, система предоплаченных мобильных услуг, 24/7 телефонный центр, абонентская служба онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, предоставляющих три службы с одной точки, мобильную электронную услугу ASAN Imza и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE.

Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем Opensignal и Testmy.net, измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам показала самые высокие показатели.