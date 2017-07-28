Высшая военная школа Внутренних войск объявила прием курсантов

2017-07-28 17:43 | www.oxu.az | 3

Объявлен прием курсантов в Высшую военную школу Министерства внутренних дел.

Как передает Oxu.Az, в Государственном экзаменационном центре сообщили Report, что в конкурсе могут принять участие абитуриенты, сдавшие экзамены для поступления в Полицейскую академию Министерства внутренних дел по третьей группе специальностей, но не прошедшие конкурс согласно результатам тестового экзамена, набравшие 250 и более баллов.

Для участия в конкурсе абитуриенты должны с 29 июля по 31 августа обратиться в главное управление внутренних войск министерства внутренних дел (Баку, Бинагадинский района, улица Г.Мусабекова, 4).

A.M.

