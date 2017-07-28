Центробанк Азербайджана привлекает 100 млн манатов
2017-07-28 17:44 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 31 июля проведет очередной депозитный аукцион по привлечению 100 миллионов манатов. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении ЦБА.
Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.
Процентная ставка по депозитам будет варьировать в пределах 10,01-14,99 процента.
Срок размещения средств - 14 дней.
Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года. Главная цель при привлечении депозитов коммерческих банков - обеспечить стерилизацию денежной массы.
В Азербайджане действует 31 банк, в том числе два с государственным участием.
Официальный курс на 28 июля составляет 1,7009 AZN/USD
(Автор: Азад Гасанли)
Твиттер: @AzadHasanli